Сердючке предложили запретить въезд в Россию: зарабатывает у нас по 150 тысяч евро

Когда-то Андрея Данилко, выступавшего под псевдонимом Верка Сердючка, воспринимали как смешного и безобидного певца-комика.
Но в последние годы в его творчестве активно стала прослеживаться антироссийская пропаганда. Сердючка пела "Раша, гудбай", могла нецензурно высказаться в адрес россиян, хамила о российской прессе, хотя продолжала зарабатывать в России.
Продюсер и основатель проекта "Заказ Артистов" Кирилл Чибисов рассказал, что Верка Сердючка и ее коллектив в 26 человек выступали на частных корпоративах в России вплоть до начала спецоперации на Украине.
"Я как event-менеджер работаю с артистами в том числе на зарубежных мероприятиях: в Италии, в Венеции, в Дубае. И везде на русских праздниках, на каждой площадке была Верка Сердючка. Зарабатывала она очень хорошо: средний гонорар – 150-200 тысяч евро", – рассказал продюсер.
Более того, Чибисов уверен, что если путь Сердючке в Россию не будет заказан, то она и дальше будет петь на корпоративах. Ведь за деньги заказчика можно организовать практически все. Единственной мерой сдерживания мог бы стать запрет Верке Сердючке на въезд в Россию.