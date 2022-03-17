"Это очень сложно": Сбежавшая многодетная Самойлова рискует остаться без денег

Оксана Самойлова с семьей улетела в Дубай.

С обострением политической ситуации звездная семья приняла решение отправиться в теплые края. Однако трудности застигли их и там, начались финансовые трудности. Жена Джигана активно развивается в блогерской сфере, в ее аккаунте в "Инстаграме"* более 15 миллионов человек. С закрытием соцсети для России Оксана лишилась рекламных контрактов, ей пришлось завести телеграм-канал и работать уже на две платформы.

На этом трудности не закончились. Помимо блога у Самойловой есть свой бренд косметики, который сейчас находится под угрозой. Если он закроется, знаменитость вовсе может остаться без денег. "У нас все сырье из Европы и Америки было. Сейчас нет возможности привозить его, приходится искать альтернативу по всему миру. Это очень сложно в нынешней ситуации. У меня чаты рабочие не замолкают ни днем ни ночью", – пожаловалась Оксана.

Тем не менее, супруга рэпера не унывает, она сообщила, что ее команда работает, ищет решения и выходы из ситуации, а главным мотиватором являются четверо любимых наследников. Муж поддерживает Самойлову, хоть недавно семья была на грани распада после необдуманных выходок Джигана и злоупотребления запрещенными веществами.