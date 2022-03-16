"Что за козлина?": Нарвавшаяся на проблемы Самойлова лишилась волос

Звезда соцсетей с семьей отправилась в жаркие страны, откуда продолжает активно вести свой блог сразу на двух площадках. Видимо, Оксана решила пересмотреть фото прошлых лет на отдыхе. Она опубликовала архивный снимок времен, когда она еще не была с Джиганом.
Ни для кого не секрет, что за время замужества Самойлова сильно изменилась, она перенесла несколько операций и кардинально сменила имидж. На фото Оксана акцентировала внимание на своих бровях, которые оформлены в духе середины нулевых. В то время девушки намеренно лишались волос в этой области и рисовали "новые" брови с помощью косметики.
"Девочки, кому за 30, ну скажите, почему мы ходили без бровей? Что за козлина придумал эту моду? Я до сих пор отращиваю, скоро 15 лет будет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - возмутилась звезда.
Ранее Оксана Самойлова пожаловалась своим подписчикам на тревогу. Из-за ситуации в мире она не может спокойно спать, постоянно мониторит новости и очень переживает за свое благосостояние. Также модель сильно подкосило отключение "Инстаграма"*, где у нее была 15-миллионная аудитория, которая приносила ей основной доход.
* в соответствии с решением Роскомнадзора данный ресурс включен в реестр запрещенных сайтов.