"Просыпаюсь в тревоге": Сбежавшая из страны многодетная Самойлова рассказала о проблемах

Оксана Самойлова оказалась в непростой ситуации.

Звездная семья рэпера Джигана решила отправиться в жаркую страну, как и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Однако сбежавшую многодетную Самойлову все равно настигли сложности. Сначала Оксана столкнулась с блокировкой российских карт за рубежом, теперь ее застало врасплох отключение "Инстаграма"*. Именно в этой соцсети знаменитость вела бизнес, на нее подписано более 15 миллионов человек.

Теперь Самойлова активно развивает свой телеграм-канал. Именно там Оксана рассказала о проблемах. Модель поделилась, что из-за происходящего вокруг она постоянно находится в стрессе. "Если честно я каждое утро просыпаюсь и засыпаю в тревоге и практически с телефоном в руке) первое и последнее что я делаю утром и вечером это читаю новости (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Оксана.

Самойлову беспокоит, что она может остаться нищей и без доступа к соцсетям. Это ожидаемо, так как огромная аудитория как раз и приносит Оксане основной доход. Но звезда не отчаивается, у нее еще есть вой салон красоты и линия косметики. А вот фото любимых четверых детей она теперь транслирует сразу на трех площадках.

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