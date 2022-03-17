Васильев жестко прошелся по внешности Меньшовой: Повзрослевшая Пеппи Длинныйчулок

Александр Васильев нередко анализирует образы российских звезд. На этот раз он оценил внешность Юлии Меньшовой.

Говоря о ее образах, ведущий "Модного приговора" отметил, что актрисе не хватает женственности: у нее прекрасная кожа, длинные ноги, подтянутая фигура, которую она почему-то скрывает объемными вещами. Возможно, говорит он, дочь Алентовой комплексует по поводу своей внешности. Стиль Юлии Меньшовой историк моды охарактеризовал так: "повзрослевшая Пеппи Длинныйчулок".

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Дело в том, что по мнению Васильева, звезда театра и кино часто выглядит, как смешная девочка или вживается в комедийные образы, надевая яркие принты и бесформенную одежду. В целом, с ее внешними данными – круглым лицом, курносым носом – это не плохо, но все же Александру кажется, что в ее гардеробе должны быть вещи, которые подчеркнут лучшие стороны ее фигуры.

Кроме того, по мнению ведущего "Модного приговора", актриса частно выбирает для мероприятий странные наряды: может появиться на ковровой дорожке в образе "управляющей банком", "дачницы" или "Мэри Поппинс". Помочь дочери Алентовой может сотрудничество с хорошим стилистом, который добавит в ее образ шика, гламура, женственности, которых ей так не хватает.

"Юля может измениться так, что мы все ахнем и будем восторгаться ею: "Вот это женщина!", – заметил Васильев.