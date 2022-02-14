Меньшова показала молодого спутника: Влюбленным море по колено

Юлия Меньшова поделилась архивным снимком, на котором запечатлена с мужем.

Юлия Меньшова счастлива в отношениях и нередко признается своему мужу в любви. Несмотря на то, что пара вместе уже двадцать пять лет, они до сих пор с нежностью и трепетом относятся друг к другу. Сегодня весь мир празднует день Святого Валентина, по этому случаю телеведущая решила вновь сказать, как сильно она любит супруга.

В своем "Инстаграм" она опубликовала редкий снимок, который был сделан еще тогда, когда их отношения только начинали развиваться. На фотографии муж Юлии еще совсем молод, он смотрит на нее влюбленными глазами. В описании женщина поделилась подробностями первой встречи с избранником. Она отметила, что это произошло у Пушкина и поблагодарила великого поэта за это. Она отметила, что сам праздник не имеет большой значимости, однако это всегда возможность сказать что-то приятное своему возлюбленному. Именно поэтому Меньшовой нравится этот день, ведь она может заявить о своих сильных чувствах. "Влюбленным море по колено", – написала она.

Кстати, даже в жизни Юлии были непростые моменты. Так, через шесть лет после замужества супруги расстались и даже жили отдельно четыре года. Однако потом они помирились и с тех пор живут счастливо.

Напомним, что матери Юлии теперь, к сожалению, не с кем отмечать праздник всех влюбленных. Год назад скончался ее муж Владимир Меньшов. Пережить утрату ей помогла работа. Так, недавно отгремел спектакль с участием Алентовой.