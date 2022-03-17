Посланный подальше Нагиев взорвался: Сами уезжайте!

Дмитрий Нагиев ответил тем, кто призывает его покинуть Россию. Шоумен заверил, что не собирается покидать Родину.

На днях на телеведущего обрушилась волна негатива из-за опубликованного в соцсети ролика. Он обнародовал видео, на котором стоит перед зеркалом и бреет голову под песню группы "Аквариум" "Поезд в огне". Многие россияне тут же закидала Дмитрий Нагиева критическими и агрессивными комментариями. Некоторые даже призывали звезду уехать из нашей страны.

В итоге артист решил ответить на нападки. Он заявил, что находится в Москве и не собирается покидать Родину. "Все, кто говорят "уезжай отсюда", сами уезжайте! Дима дома", — отреагировал шоумен на травлю в соцсети.

Отметим, что в последнее время из России уехали многие коллеги Дмитрия Нагиева. Среди них – Ксения Собчак, Иван Ургант, Максим Галкин и другие. Все они заверяют, что вскоре вернутся на Родину. Свой отъезд знаменитости объяснили запланированными отпусками. Однако россияне считают, что они лукавят, и просто эмигрировали.

Некоторые же звезды действительно уже успели вернуться в Россию из-за рубежа. Например, 16 марта Ольга Бузова прилетела в Москву из ОАЭ, а перед этим в столицу вернулся Александр Васильев. Все они надеются, что вскоре им удастся вернуться к работе в прежнем графике.