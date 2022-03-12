Нагиев с лезвием в руках попрощался с россиянами

Остались считанные дни до того момента, когда доступ к "Инстаграму" для российских пользователей будет ограничен. Звезды, блогеры и все те, кто зарабатывал свою копейку с помощью сервиса, в спешке бросились покорять другие социальные сети.
При этом не все поддались массовой истерии. Так, Дмитрий Нагиев разместил на своей страничке видео, на котором предстал с бритвой в руках. Артист с томным взглядом принялся водить лезвием по своей голове, убирая остатки волос. "До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю", — написал под свежим постом артист.
Подписчики актера отреагировали на послание актера по-разному. Кто-то поддержал кумира, кто-то тренировался в остроумии. "Все будет хорошо, Дима, любим!", "Аплодируем таланту!", "Не бросай нас, родной", "Главное брови оставь", "Не паникуй, это временная проверка на прочность", "В Израиль в "отпуск" не поедете?", "Волосы Нагиева покинули Россию" "Прощайте, Дмитрий, именно прощайте. Полагаю, вы туда же отправитесь, куда и Галкин с Ургантом", — написали пользователи Сети.
Стоит отметить, после известия о том, что "Инстаграм" доживает свои последние дни на территории России, многие знаменитости принялись создавать свои телеграм-каналы. Пользующиеся мессенджером люди приняли новых "лидеров мнений" довольно холодно, поскольку они не хотят видеть там розыгрыши призов и прочие атрибуты других социальных сетей.