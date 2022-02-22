Полиция, взятки, тайная запись переговоров: Дмитрия Нагиева впутали в чудовищный скандал

Съемки сериала с Дмитрием Нагиевым в главной роли обернулись большими проблемами.

Популярного актера Дмитрия Нагиева впутали в чудовищный скандал. Теперь имя знаменитости мелькает в публикациях о взяточничестве.

На днях в столичных судах было заведено три уголовных дела. Все они касаются многосерийной ленты "Чикатило. Явление зверя", в котором Дмитрий Нагиев играл главную роль.

Как считает следствие, ООО "Кино Групп", которая имела отношение к созданию сериала, давала взятки полицейским за содействие. Предполагается, что стражи порядка за деньги перекрывали дороги и улицы в центре Москвы, чтобы создатели ленты могли там снимать.

В итоге обвиняемыми стали шестеро – пятеро полицейских и экс-директор ООО "Кино Групп" Дмитрий Большаков. Следователи уверены, что стражи порядка получили от киношников в общей сложности 400 тысяч рублей.

Дмитрий Большаков, общаясь с журналистами, прокомментировал обвинения. Он заявил, что пытался действовать законными методами, но у него ничего не вышло. Пытаясь организовать съемки, Большаков обращался в различные инстанции, был готов официально провести оплату, но его игнорировали.

По словам Большакова, он был вынужден напрямую обратиться к стражам порядка. Блюстители закона, говорит экс-директор ООО "Кино Групп", сами устанавливали "цены". Суммы зависели от количества людей и авто, необходимых на площадке.

Дмитрий Большакова говорит также, что в деле был замешан некий Андрей Хабаров. Дескать, Хабаров брал деньги у заказчиков – платформы Okko – и передавал их ему. Затем Большаков отвозил средства полицейским.

Андрей Хабаров сейчас проходит свидетелем по делу. Как оказалось, мужчина записывал переговоры на диктофон. Собранную информацию он передал в Следственный комитет.

Сейчас Дмитрий Большаков под подпиской о невыезде. Большаков утверждает, что речи о взятках не было. По его словам, стражи порядка просто помогали творческому коллективу сериала.