"Ревела белугой": Безутешная жена Костюшкина взвыла у могилы Началовой

Певица умерла 16 марта 2019 года из-за тяжелой болезни, от которой ее так и не смогли спасти врачи. Юлии было всего 38 лет, родные и близкие до сих пор не могут смириться с утратой. В день памяти Началовой ее близкая подруга Юлия Костюшкина приехала на могилу артистки.
Свои эмоции от визита к близкому человеку жена экс-солиста "Чай вдвоем" описала в своем телеграм-канале. Юлия рассказала, что на кладбище были поклонники певицы, они приносили цветы и слушали ее песни.
"Начинает звучать песня "Все равно ты будешь мой", с которой началась моя работа и дружба с Юлей! Меня прорвало в один момент, стояла, гладила ее портрет и ревела белугой", – поделилась Костюшкина. Юлия считает, что таким образом покойная подруга передала ей привет и поздоровалась. Жена артиста призналась, что жутко скучает по подруге, помнит ее и любит всем сердцем.
Напомним, Юлия Началова долго и тяжело болела. Из-за неудачной пластической операции у нее было заражение крови и отказ почек. Также она боролась с подагрой, системной красной волчанкой и сахарным диабетом второго типа. Из-за несвоевременного обращения к врачам победить тяжелые заболевания не удалось. Юлия умерла от заражения крови и сердечной недостаточности в Боткинской больнице.