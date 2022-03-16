Три года без Юли: почему Началова стала суперзвездой только после смерти

Ровно три года прошло со дня скоропостижной, нелепой и такой трагической смерти Юлии Началовой. Певице было всего 38. Для ее родных, членов коллектива и поклонников жизнь разделилась на "до" и "после"...

Так часто бывает: люди ценят лишь то, что теряют. При жизни Юлии Началовой, увы, вокруг ее имени не было большой шумихи, свойственной звездам. Вероятно, просто не оказалось с ней рядом талантливых директоров, мудрых продюсеров. В последние годы вообще писали и говорили больше о том, что к творчеству отношения не имеет – подагре на руках, возможных проблемах с алкоголем, новой шляпке, очередном любовнике...

Зато после ее кончины в марте 2019-го поднялась огромная, как цунами, волна – стали появляться и расти многочисленные фан-клубы, устраиваться флешмобы, сниматься документальные и художественные фильмы, выходить телепередачи. Нашлись даже те, кто требовал присвоить покойной певицы звание "Заслуженной" артистки посмертно!

Пресса много писала про якобы происходящие чудеса на могиле певицы, на полном серьезе обсуждала возможность переименования улиц и музыкальных школ, создание мемориального музея и даже освящение храма в честь Юлии. Всей этой суеты и ереси вдруг стало так много, что порой бывало трудно понять, где правда, а где журналистский вымысел, где реальность, а где чья-то богатая фантазия.

И вот же парадокс – умирали куда более известные артисты со званиями и регалиями, но вокруг их имени не было подобного посмертного ажиотажа. Зыкина, Толкунова, Русланова – кто о них сегодня говорит?

Началова же именно после смерти обрела славу, внимание и признание, которых она была, конечно, достойна, но которых не получила. Теперь о ней пишут чуть ли не каждый день. Любой пост в социальных сетях матери или дочери певицы становится информационным поводом, сенсаций, громкой новостью.

Родным покойной исполнительницы порой бывает трудно справиться с этим внешним давлением, постоянным ажиотажем, повышенным общественным интересом. И их можно понять, ведь такое горе не дай бог пережить никому. Но главное, наверное, то обстоятельство, что благодаря такому огромному вниманию прессы и фанатов к Юлии Началовой ее имя и песни продолжают жить, согревать, дарить радость нашему несчастному миру. Она не забыта, она любима, она интересна и сегодня.

А остаться в людских умах, душах и сердцах – это и есть главная ценность бытия человека, самый важный итог земной жизни, смысл всех дел и поступков.