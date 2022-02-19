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Шоу-бизнес
Злостный нарушитель: вскрылась грязная правда о жене Джигана

Злостный нарушитель: вскрылась грязная правда о жене Джигана

Жена Джигана не соблюдала ПДД и нахватала кучу штрафов.
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Оказывается, Оксана Самойлова не такая белая и пушистая, как это может показаться на первый взгляд. Журналисты выяснили, что жена Джигана много раз нарушала правила дорожного движения. Так, женщина получила больше ста восьмидесяти штрафов и влетела на кругленькую сумму. Супруге рэпера пришлось отстегнуть семьдесят восемь тысяч рублей.

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 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

Стоит отметить, что Оксана не только превышает скорость, но и паркуется и пересекает полосы в неположенных местах. Видимо, ей все-таки стоит подучить правила дорожного движения. Однако Самойлова вовремя платит по счетам. Так, все штрафы были оплачены и у жены музыканта на данный момент уже нет задолженности.

Кстати, проанализировав истории Самойловой, которые она публикует в свой "Инстаграм", журналисты выяснили, что модель еще и пренебрегает техникой безопасности. Как оказалось, она нередко ездит, не пристегнув ремень безопасности. Как известно, такое передвижение крайне опасно, поэтому женщине стоило бы над этим задуматься.

Напомним, Джиган нередко радует супругу дорогими подарками. В 2021 году он даже преподнес ей шикарный автомобиль марки Rolls-Royce. Стоимость машины может доходить до тридцати пяти миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 февраля 2022, 17:53 Источник: "Super.ru" • Требует проверки
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