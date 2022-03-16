Появились неутешительные данные о состоянии госпитализированной Дакоты

Певица Рита Дакота с семьей почти всегда проводит зиму на Бали. В этом году она не стала делать исключения. Однако отдых обернулся трагедией.
Дакота попала прямо в день рождения 9 марта, когда ей исполнилось 32 года. У артистки началась лихорадка Денге, которой она заразилась в Индонезии.
В первые дни госпитализации состояние Дакоты было тяжелым. У нее были плохие результаты анализов и общее плохое состояние. Сегодня возлюбленный артистки Федор Белогай сообщил свежие данные о ее здоровье. По его словам, артистка все еще слаба. Он постоянно дежурит рядом с ее койкой. При этом он успевает присматривать за ее дочерью.
"Рита в основном спит", – рассказал он.
Ранее Белогай рассказал, что результаты анализов у Риты Дакоты очень плохие. У нее были сильно завышены тромбоциты, что в любой момент могло привести к отрыванию тромбу и кровоизлиянию.
Стоит отметить, что до заражения лихорадкой Денге Рита Дакота переболела коронавирусом. В тот непростой период ее отношения с Федором Белогаем едва не разрушились. Сама певица постоянно намекала на то, что отношениям может настать конец, однако в итоге пара смогла прийти к компромиссу.