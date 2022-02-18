"Счастливейший день в жизни": Самойлова рассказала о важном событии

У модели и рэпера Джигана четверо детей, младшему сыну исполнилось два года, чем и поделилась с подписчиками Оксана. Она опубликовала трогательный пост, в котором обратилась к наследнику.
"Сегодня счастливейший день в моей жизни, потому что 2 года назад я стала мамой такого долгожданного сына (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – восторженно написала Самойлова. Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали малышу здоровья и счастья.
Напомним, Джиган и Оксана Самойлова познакомились в 2010 году, у них начался роман, и уже в 2011 году на свет появился первый совместный ребенок – дочь Ариела. В 2012 году пара поженилась. В 2014 году Оксана родила вторую дочь, а в 2017 – третью. Начало 2020 года принесло паре долгожданного сына Давида.
Ранее Оксана Самойлова шокировала подписчиков своим видом без макияжа. Не секрет, что для достижения своего нынешнего внешнего вида модель обращалась к пластическим хирургам. На фото до знакомства с Джиганом она выглядит несколько иначе. Недавно Самойлова показала свое лицо без прикрас, поклонники были шокированы пятнами и неровностями на всегда идеальной коже Оксаны.