Измученный пытками насильника Руссо выбил по суду полмиллиона рублей: Удовлетворен

Пресненский суд Москвы озвучил приговор похитившему Авраама Руссо Зауру Марданову.

В Москве Заура Марданова заочно обвинили по уголовной статье "Похищение человека" и постановили заключить его под стражу на срок семь лет в колонии строго режима.

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Однако сейчас его нет в России, он скрывается, да и срок давности дела давно прошел, поэтому его так же заочно и освободили. Но на этом решение суда не ограничилось. Авраам Руссо все-таки получил приличную моральную компенсацию по закону. Теперь дело за малым – стрясти с обидчика деньги.

"Удовлетворен гражданский иск на сумму 650 тысяч рублей", — заявил правозащитник музыкального исполнителя.

Напомним, нападение на Авраама Руссо произошло еще в январе 2004 года, но тогда "дело замяли". По данным следствия, бывший хозяин Черкизовского рынка и ресторана "Прага" Тельман Исмаилов позвал его в элитный ресторан якобы на деловую беседу, а потом затащил в кабинет, где с подельниками артиста пытали и держали в заложниках. От певца требовали отменить все свои запланированные концерты и начать работать на "договорных условиях" в пользу Исмаилова. В похищении и избиении Авраама Руссо обвинили Заура Марданова и Владимира Гусакова.

В мае 2021 года Пресненский суд приговорил двух фигурантов дела к пяти и шести годам лишения свободы. Это был третий фигурант дела.