"Лишение свободы до десяти лет": юрист о суровом наказании сорвавшей программу "Время" дебоширке

Очередной выпуск программы "Время", который в прямом эфире шел на Европейскую часть страны, оказался сорван. Ведущая информационного выпуска Екатерина Андреева рассказывала о новостях Союзного государства, когда в студию ворвалась неадекватная хулиганка с плакатом и стала кричать непотребное.



прочитано 3324 раза