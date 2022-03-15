"Лишение свободы до десяти лет": юрист о суровом наказании сорвавшей программу "Время" дебоширке

Дебоширку Марину Овсянникову задержали прямо в студии "Останкино". И сейчас Следственный комитет России начал в ее отношении проверку.
"В отношении Овсянниковой проводится доследственная проверка на наличие в ее действиях состава преступления по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России")", – говорят знакомые с ситуацией люди.
Юрист юридического партнерства "Парфенов и Большаков" Владимир Парфенов пояснил "Дни.ру", что теперь грозит скандалистке.
"Статья 207.3 – Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации – введена Федеральным законом от 04.03.2022 N 32-ФЗ", – пояснил Парфенов.
В случае с этой хулиганкой речь может идти об отягощающих обстоятельствах – злоупотреблении служебным положением, поскольку она работала редактором на Первом канале. "Деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с искусственным созданием доказательств обвинения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", – прокомментировал Парфенов.
Учитывая резонность хулиганской выходки редактора международного отдела на Первом канале Марины Овсянниковой, юрист предположил, что возможны варианты квалификации серьезной уголовной статьи, по которой может грозит максимальное наказание – лишение свободы до десяти лет с запретом занимать определенные должности.