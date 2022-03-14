"Любимое место": довольная Горбань поделилась сокровенным

Не так давно звезда сериала "Кухня" и ее супруг завершили строительство своего коттеджа в одном из элитных поселков Подмосковья. Теперь Мария Горбань время от времени хвастается перед поклонниками шикарными интерьерами нового жилища, в которые вложено так много сил и стараний.
На днях актриса показала своим фолловерам особенное место в доме, не побоявшись поделиться сокровенным. Довольная Горбань продемонстрировала ванную комнату своей мечты, дизайн которой она придумала вместе с мужем – Кириллом Зотовым. Соответствующее фото появилось у "ЭГ".
"Я уверена, что это будет мое любимое место в доме," – написала счастливая звезда.
Поклонники артистки сошлись на том, что у пары шикарный вкус: все довольно просто, но очень стильно. Люди оказались удивлены тем, что Марии с мужем удалось самостоятельно продумать все до мельчайших деталей.
Параллельно с обустройством дома Мария Горбань активно занимается актерской карьерой. Недавно Горбань снялась в новом сериале – "Модный синдикат", который выходит на телеканале СТС уже сегодня – 14 марта. В новом проекте Мария сыграла жену криминального авторитета. Как сообщила "ЭГ", эта работа является очень важной для артистки и она очень надеется, что зрители высоко оценят старания всей съемочной группы.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как выглядит коттедж Марии Горбань изнутри и снаружи.