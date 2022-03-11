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Снаружи и внутри: как выглядит двухэтажный коттедж звезды "Кухни" Горбань в элитном поселке

Снаружи и внутри: как выглядит двухэтажный коттедж звезды "Кухни" Горбань в элитном поселке

Мария Горбань из сериала "Кухня" не устает хвастаться жилплощадью.
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Недавно звезда сериала "Кухня" Мария Горбань и ее супруг Кирилл Зоткин похвастались новым жилищем. Супруги завершили строительство двухэтажного дома в одном из элитных поселков Москвы. Отличительная черта коттеджа четы – панорамное остекление практически во всех комнатах. В доме звезды "Кухни" всегда много света.

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В жилище Марии и Кирилла все еще продолжается ремонт. Горбань активно участвует в создании интерьера. Для семейного гнездышка знаменитость, например, подобрала "диван мечты" зеленого цвета. Предмет грез Горбань, как она сама рассказала, уже занял центральное место в гостиной с камином на первом этаже. Знаменитость надеется, что диван станет сердцем дома.

Гостиная Горбань, надо сказать, выглядит довольно минималистично. Помещение с кирпичными стенами и черной лестницей обставлено с большим вкусом: журнальный столик необычной формы, черные вазы, подсвечники и разнообразные статуэтки в тон, на полу светлый ковер.

В доме Марии просторная кухня. Недавно знаменитость показывала новенький гарнитур и островок с раковиной. Кроме того, рабочие уже установили шкафы в гардеробную.

Ванная комната Марии Горбань, отметим, также исполнена в довольно сдержанной манере. На стенах мелкая квадратная плитка белого цвета, деревянная столешница, в которую вмонтирована раковина-чаша. Овальное зеркало с черной рамкой оттеняет смесители такого же цвета.

Скоро Мария Горбань займется благоустройством территории у дома. Вдоль забора актриса посадит живую изгородь и сосны.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2022, 11:51 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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