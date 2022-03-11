Снаружи и внутри: как выглядит двухэтажный коттедж звезды "Кухни" Горбань в элитном поселке

Недавно звезда сериала "Кухня" Мария Горбань и ее супруг Кирилл Зоткин похвастались новым жилищем. Супруги завершили строительство двухэтажного дома в одном из элитных поселков Москвы. Отличительная черта коттеджа четы – панорамное остекление практически во всех комнатах. В доме звезды "Кухни" всегда много света.
В жилище Марии и Кирилла все еще продолжается ремонт. Горбань активно участвует в создании интерьера. Для семейного гнездышка знаменитость, например, подобрала "диван мечты" зеленого цвета. Предмет грез Горбань, как она сама рассказала, уже занял центральное место в гостиной с камином на первом этаже. Знаменитость надеется, что диван станет сердцем дома.
Гостиная Горбань, надо сказать, выглядит довольно минималистично. Помещение с кирпичными стенами и черной лестницей обставлено с большим вкусом: журнальный столик необычной формы, черные вазы, подсвечники и разнообразные статуэтки в тон, на полу светлый ковер.
В доме Марии просторная кухня. Недавно знаменитость показывала новенький гарнитур и островок с раковиной. Кроме того, рабочие уже установили шкафы в гардеробную.
Ванная комната Марии Горбань, отметим, также исполнена в довольно сдержанной манере. На стенах мелкая квадратная плитка белого цвета, деревянная столешница, в которую вмонтирована раковина-чаша. Овальное зеркало с черной рамкой оттеняет смесители такого же цвета.
Скоро Мария Горбань займется благоустройством территории у дома. Вдоль забора актриса посадит живую изгородь и сосны.