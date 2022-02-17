"Бросает семью с тремя детьми": Раскрыта правда о звезде "Кухни" Горбань

Мария Горбань четко закрепила за собой образ роковой женщины.

Артистка особенно известна широкой публике по ролям в комедийных сериалах "Кухня" и "Отель Элеон", там она сыграла роковую красотку и супругу Дмитрия Нагиева. Историк моды Александр Васильев считает, что по типажу Мария очень похожа на звезду британского телевидения 90-х Джоанну Ламли. Собственно, зарубежная коллега в свое время исполняла похожие роли, в сериале "Еще по одной" ее героиня была одержима модой.

Васильев не просто так провел аналогию, этим он пытался проиллюстрировать характерность Горбань. Мария происходит из актерской семьи, что позволяет ей постоянно находиться в роли, считает историк моды. "Ей очень подходит играть роковых женщин и разлучниц. Есть такое амплуа: ради подобной потрясающей красавицы мужчина бросает семью с тремя детьми, и она увлекает его, уводит неизвестно куда", – отметил Александр Васильев.

Ранее стало известно, что Мария Горбань сделала третью операцию по уменьшению груди. От природы у артистки был внушительный размер, который сильно осложнял жизнь. В какой-то момент она решилась на операцию, но после беременности грудь снова увеличилась, тогда Мария вновь обратилась к врачу. Вскоре Горбань родила второго ребенка, ситуация повторилась. Теперь артистка в третий раз легла под нож хирурга, чтобы уменьшить грудь.