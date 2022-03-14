"Заставляют страдать": Разжиревший до 250 кг сын Сафронова взвыл без еды из “Макдоналдса”

Наследник знаменитого художника Никаса Сафронова отметил, что Соединенные Штаты сами разрушают те ценности, которые транслировали долгие годы. Пианист признался, что ему было неловко, поскольку он впервые совершил преднамеренное правонарушение.
По словам Луки Затравкина, на такой шаг он пошел из-за того, что хочет бороться за свою свободу, ценности и образ жизни. Музыкант заявил, что всегда был не таким, как все, и долгие годы подвергался травле со стороны общества. Однако раньше никто его ни в чем не ограничивал. "Это часть нашей жизни", – взвыл Лука Затравкин.
При этом он подчеркнул, что своим поступком никого ни к чему не призывал, передает Пятый канал. Также сын Никаса Сафронова добавил, что является вегетарианцем, и всегда заказывал в "Макдоналдсе" пирожок, коктейль и картошку. Теперь же он перейдет на "Крошку-картошку". Лука Затравкин сообщил, что за эпатажную выходку его задержала полиция и оштрафовала за мелкое хулиганство.
Как писали "Дни.ру", вес Луки Затравкина достиг 250 килограмм. Многие поклонники переживают за здоровье пианиста. Сам же он доволен своим весом.
Напомним, США и страны Евросоюза ввели санкции против России. В частности, ранее стало известно, что сеть "Макдоналдс" прекращает
работу на территории нашей страны. Это временная мера, но неизвестно, когда рестораны снова откроются для наших соотечественников.