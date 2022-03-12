"Им нужнее": известная певица призвала звезд отдать гонорары в пользу беженцев ДНР и ЛНР

В подмосковном Подольске состоялся концерт-фестиваль "Поверь в мечту" для беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик. Прошел он при поддержке Правительства Московской области, Уполномоченного по правам ребенка Ксении Мишоновой, а также при содействии Благотворительного фонда "Жанна Фриске – Я рядом!"
По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, в Московскую область уже прибыло 1,3 тыс. человек из Луганской и Донецкой республик. 235 из них – это дети дошкольного возраста. Школьников прибыло 391 человек, взрослых 445 – в основном это женщины. И 316 пожилых людей.
После всех тягот и лишений, которые выпали на долю этих настрадавшихся людей, вечер "Поверь в мечту" стал настоящей отдушиной. Люди не скрывали слез, понимая, что все самое страшное позади.
"Я не могла в этот вечер не приехать, – говорит певица и писатель Алина Делисс. – Отменила все дела, все поездки и встречи, чтобы подарить тепло всем, кто в этом нуждается".
Алина Делисс приехала к беженцам не с пустыми руками – детям она привезла книги, раскраски, карандаши, а взрослым – слова поддержки и восхищение их стойкостью. Это сейчас самое нужное.
"Это моральный долг всех артистов помогать сегодня людям, – пояснила исполнительница. – Если человек считает себя звездой, то должен не только сиять, но и согревать. Я призываю коллег быть более чуткими, ответственными, понимать свой сознательный долг перед отечеством и нардом. И, по-возможности, оказывать материальную и моральную поддержку тем, кто сегодня в ней больше всего в ней нуждается. И призываю перечислять по возможности гонорары беженцам, им нужнее".
Еще один подарок всем – песня "Моя Россия", которая теперь обрела новый, глубинный смысл. "Я исполняла эту композицию с надеждой что люди пробудятся и поймут как важно не потерять Дух, как важно не потерять в себе человека, и возродить то, что называется Жизнь. Жизнь, построенную на незыблемых ценностях – уважение, сострадание, сопереживание, участие в жизни друг друга, радость, любовь и веру в отечество, передавая поколениями!" – говорит Алина Делисс.