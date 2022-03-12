"Им нужнее": известная певица призвала звезд отдать гонорары в пользу беженцев ДНР и ЛНР

Специальная операция России на Украине успешно продолжается. Многие знаменитости проявли патриотизм – не только поддержали ее, но и помогли тем, кто сейчас нуждается в особенной защите. Среди неравнодушных звезд оказалась участник "Евровидения" Руслан Алехно, выпускник "Фабрики звезд-6" и экс-участник группы "Челси" Роман Архипов, певица Алина Делисс, группа "Рождество". Оказалось, что у них не только талантливая натура, но и отзывчивая к чужой беде большая душа.



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