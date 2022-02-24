Сердобольная Кравец пригласила пожить в своем шикарном особняке беженцев с Донбасса

Сегодня беженцам из Донецкой и Луганской республик помогает вся Россия – жильем, продуктами, одеждой, работой. Не осталась в стороне и певица и актриса Алена Кравец.

"Сердце кровью обливается, когда вижу ужасные кадры происходящего на Донбассе, – вздыхает Алена. – Цветущий некогда край, воспетый в советских песнях, которые я помню с детства, на наших глазах превращается в выжженное поле. И больше всего жаль в этой связи несчастных людей, и русских, и украинцев, живущих сейчас там".



В Интернете появилась карта помощи жителям Донбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здесь любой желающий может предложить кров людям, которые сейчас в нем очень нуждаются.

"У меня в Москве есть квартира, которую покупала когда-то для того, чтобы вложить деньги, когда был резкий скачок курса валют, – рассказала Кравец. – Она небольшая, две комнаты, но в ней есть все необходимое. Поэтому я пригласила пожить семью с двумя детьми из Луганской области. Хочу выделить и пару комнат в моей загородной резиденции для спасающихся. Считаю, что это наш общий моральный долг помочь нашим соотечественникам, кто сейчас в беде, – я так воспитана,– не в моих правилах бросать своих".

Алена уже направила в благотворительные фонды, собирающие помощь беженцам с Донбасса, несколько коробок с едой, предметами гигиены и теплой одеждой. "Я не хочу обсуждать политику, не знаю, кто прав, кто виноват, я просто хочу протянуть руку помощи простым людям, оказавшимися в сложнейшем положении", – пояснила жест доброты сердобольная Кравец.