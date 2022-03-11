Заговорившая о раке Дакота оказалась в больнице: Отрыв тромба и кровоизлияние

Рита Дакота вот уже который год проводит зиму на Бали. Певица не раз признавалась, что именно там чувствует себя расслабленной и может спокойно заниматься творчеством. Однако ее планы скорректировали серьезные проблемы со здоровьем, которые вынудили девушку оставить бойфренда с дочерью и лечь в больницу.
Дакота пожаловалась на самочувствие 9 марта – в свой день рождения. В итоге праздник звезда российской эстрады отмечала под капельницами. На следующий день она сдала анализы, результаты которых оказались плохими: уровень тромбоцитов критический, что в свою очередь может привести к плачевным последствиям.
"При таких показателях очень большая вероятность того, что может оторваться тромб или произойти кровоизлияние", – прояснил ситуацию ее молодой человек Федор.
Медики сказали, что артистка должна находиться в больнице под чутким присмотром. Такая перспектива Дакоту не устраивала, ведь она боялась не увидеться с дочерью. В конце концов исполнительницу хита "Полчеловека" доставили в медучреждение, где она находится до сих пор. По словам бойфренда, Рита чувствует себя намного лучше, а в ближайшее время ей предстоит вновь сдать анализы, чтобы назначить препараты для стабилизации уровня тромбоцитов.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в преддверии своего дня рождения певица собирала деньги на лечение больной раком маленькой девочки по имени Марина. О страшном диагнозе ребенка она заговорила на своей странице в "Инстаграме".