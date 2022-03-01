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Шоу-бизнес
Новости о состоянии Фриске довели отца до слез: Развернулся и заплакал

Новости о состоянии Фриске довели отца до слез: Развернулся и заплакал

Наталья Фриске преподнесла отцу новость, которая его шокировала и растрогала.
прочитано 268 раз

Недавно сестра Жанны Фриске объявила подписчикам и всей стране радостную новость – она находится в положении и скоро на свет появится ее дочь. Сообщается, что сразу после родов Наталья с наследницей будет жить у родителей, которые не могут дождаться рождения внучки.

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Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Для семьи Фриске это не первый ребенок. Как известно, родители Натальи уже давно стали бабушкой и дедушкой. Восемь лет назад Жанна родила сына Платона, однако после смерти певицы отец мальчика запретил безутешным родителям встречаться с внуком.

Именно поэтому Ольга и Владимир Фриске так радостно восприняли известие о беременности второй их дочери. Наталья рассказала, что не сразу поведала отцу счастливую новость. Так, первая о беременности узнала ее мать. Ей Наталья рассказала сразу после того, как увидела положительный результат теста. От отца же решено было скрывать до первого УЗИ. По словам сестры Жанны, весть о состоянии дочери довела Владимира до слез. Наталья, показав ему результаты УЗИ, сообщила, что это его внучка. "Папа развернулся и заплакал", – поделилась эмоциями женщина.

Также Наталья рассказала, что всю беременность отец буквально сдувает с нее пылинки. Более того, он даже подготовил для внучки приданое.

Напомним, что, к сожалению, растить наследницу сестра Жанны будет одна. Дело в том, что она разошлась с отцом ребенка, когда была на третьем месяце беременности. При этом она не планирует добиваться от него выплаты алиментов, а сообщить о рождении ребенка хочет не сразу, а через некоторое время.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 марта 2022, 09:23 Источник: "Звезды сошлись" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Какой запомнится Жанна Фриске

комментарии

Ответить:

Гость972198
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О! Может теперь папаша Фри перекинется на экс отца будущей внучки? Это ж новые ток-шоу, интервью, бесконечное мелькание в СМИ! Опять ведь подлец попался - бросил Наташеньку! )))
Гость962909
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Слава Богу! Будет у них внучка, будет радость в доме.
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