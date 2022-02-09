Стареющая Бородина заговорила о пластических операциях: Не стесняюсь

Ксения Бородина готовится к дню рождения.

Через месяц ведущей исполнится 39 лет, казалось бы, цифра довольно впечатляющая, но Ксения так не считает. Она опубликовала пост, в котором высказала свое отношение к старению. "Я не чувствую этот возраст, не боюсь эту цифру, не стесняюсь ее.. почему? А надо?! Важнее самоощущения ничего нет запомните это!", – заявила Бородина.

По мнению экс-ведущей телестройки, ухоженная женщина сильно отличается от "тюнингованной" во всем. Ксения считает, что самое главное – заботиться о себе и ухаживать за телом, а не пользоваться бесконечными услугами пластических хирургов. "Я не против операций, но и после них, важно это все сохранить, если и делать, то стремиться к натуральности, а не к фрику!", – отметила ведущая.

Поклонники поддержали Бородину. "Я думала вам 30, очень классно выглядите", "Что реально 39? Идеальна", "А после 40 жизнь только начинается", "Не боритесь с возрастом, сделаете его своим союзником, получите удовольствие от зрелости", "Слова поддержки для тех, кто унывает и переживает за свой возраст", "Спасибо за пост! Мне в этом году 37, но глядя на вас, вашу активность, красоту и уверенность в себе я вдохновляюсь и забываю о возрасте", "Может вам скоро 39. Но выглядите вы потрясно. Вы состоялись в жизни. Это потрясающе! ", – написали комментаторы.