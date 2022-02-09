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Шоу-бизнес
"Надувшаяся шампанским" разведенка Бородина вышла на поиски мужа: Не всякий отважится

"Надувшаяся шампанским" разведенка Бородина вышла на поиски мужа: Не всякий отважится

Раньше Ксения Бородина охотно делилась с поклонниками подробностями своей личной жизни.
прочитано 161 раз

После развода с Курбаном Омаровым ее позиция изменилась: теперь она особо не распространяется об отношениях с мужчинами, так что, не понятно, есть ли они у нее вообще.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ходят слухи, что сейчас Бородина встречается с близким другом своего экс-супруга, причем это косвенно подтвердил и сам бизнесмен. В то же время скандальный блогер Лена Миро, судя по всему, считает, что на личном фронте у телеведущей тишина, а сама она находится в активном поиске женского счастья, правда, по ее мнению, дается он звезде нелегко. Увидев свежие снимки и видео Бородиной с отдыха, Миро отметила, что фильтры уже не помогают скрыть "тяжелое, неласковое, некрасивое" лицо звезды, на котором хорошо заметно "чванство, помноженное на претензии к миру".

"Однако трахать-то мужику предстоит не фильтры, а надувшееся шампанским 40-летнее туловище, скованное канатами комплексов, узловатое и деревянное, как и огрубевшей внутренний мир такой бабы", — считает Миро.

Блогер уверена, что с каждым годом мужчин, желающих ввязаться в такие отношения, становится все меньше.

"Не всякий аниматор на такое отважится. Кому хочется вертеть в койке полено и покрывать поцелуями злобный птоз?", – задалась вопросом журналистка.

Миро уверена, что такого положения дел можно было бы избежать, если бы Бородина и похожие на нее женщины правильно вступали в 40-летний возраст: не с бутылкой шампанского в руке и полуголыми снимками, а со скромностью и чувством собственного достоинства.

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Фото: Vladimir Lukjanov / Russian Look / www.globallookpress.com
9 февраля 2022, 13:02 Источник: ЖЖ ✓ Надежный источник
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Сменившая имидж Бородина поразила красотой

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