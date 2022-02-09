Бывшего мужа Бородиной застукали с женой футболиста: Уехали вместе

Курбан Омаров вновь подогрел слухи о романе, но на этот раз его избранницей оказалась замужняя женщина.

После расставания со звездной "Дома-2" Курбан Омаров недолго грустил в одиночестве. Так, вскоре его начали замечать с разными эффектными дамами. Ему успели приписать роман и с поэтессой, и с косметологом. Даже ходили слухи, что бизнесмен наладил отношения с экс-супругой, которая родила ему сына Омара. Однако на самом деле все оказалось куда увлекательнее.

Накануне журналисты засняли Омарова в компании с шикарной блондинкой. Они проводили вместе время в одном из московских ресторанов. Причем своих чувств пара не скрывала. Так, они даже целовались. Поэтому можно предполагать, что их связывают не рабочие, а романтические отношения. Стоит отметить, что друзья Курбана также отмечают, что сердце его занято. Кстати, уехали из заведения они тоже вместе. Однако в этой, казалось бы милой истории, есть одно но. Новая пассия бывшего мужа Бородиной – Анастасия Кудряшова – супруга футболиста Федора Кудряшова.

Возможно, что возлюбленные сейчас находятся на стадии развода, а потому встречи Анастасии с Курбаном нельзя назвать изменой. Этот домысел подтверждает тот факт, что супруги давно уже не публикуют совместные снимки в "Инстаграм". По словам друга семьи, пара давно уже перестала жить вместе. Однако расстались бывшие возлюбленные без ссор. Стоит отметить, что пока что официально они не разведены.