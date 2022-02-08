Разведенка Бородина ошеломлена выходкой ухажера-альфонса: Втирался в доверие

Ксения Бородина разошлась с Курбаном Омаровым, которые многие ее поклонники считали альфонсом.

С разрывом с супругом истории про мужчин, живущих за счет женщин, из ее жизни не пропали. Накануне Бородина поделилась с подписчиками своими переживаниями по поводу мошенника-альфонса, прославившегося на весь мир, благодаря вышедшему про него документальному фильму.

Речь идет о Шимоне Хаюте, который орудовал на популярном сайте знакомств и обманул множество женщин, заработав на этом 10 миллионов долларов. Ухажеру-аферисту удалось избежать сурового наказания, а вырученные обманным путем деньги он оставил при себе и теперь живет на них с шиком. Телеведущая призналась, что в ее голове не укладывается, как пострадавшие женщины повелись на слова ухажера и собственноручно высылали ему деньги, а также оформляли на себя кредиты. Хотя объяснение этому она все-таки нашла.

"Он охмурял женщин, втирался в доверие", – предположила ошарашенная историей Бородина.



А потом теледива поделилась своими знаниями о настоящих состоятельных мужчинах: она уверена, что если они себя такими позиционирует, то у них наверняка найдутся и связи, и деньги, чтобы решить свои проблемы. В завершении своего монолога Бородина предупредила женщин, мечтающих о принце, чтобы они были внимательнее на сайтах знакомств, ведь после популяризации этой истории многие мужчины захотят повторить успех Шимона.