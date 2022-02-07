Возраст не щадит: Анджелина Джоли превратилась в заурядную пенсионерку

Двадцать лет назад о ней мечтали чуть ли не все мужчины мира, ее красотой восхищались, а к ногам падали. Анджелина Джоли стала не только образцом женской привлекательности, но и иконой стиля. Дамы с разных уголков Земли копировали имидж актрисы, но так и не смогли затмить оригинал.
Сейчас актрисе глубоко за 40, и возраст ее не щадит. Постепенно эффектные наряды сменили мешковатые неброские вещи, скрывающие фигуру. Лишь на громких светских мероприятиях Анджелина Джоли может похвастаться элегантным сверкающим платьем, а в быту, на улицах Америки она выглядит совсем неприметно.
Недавно в Сеть просочились кадры, на которых артистка гуляет в простеньком бежевом пальто, напоминающем халат, штанах и босоножках на плоской подошве. Лицо Анджелина Джоли скрыла черной защитной маской, а на глазах кинодивы появился возрастной аксессуар — очки с большими старомодными линзами.
Создается впечатление, что звезда Голливуда нарочно превращает себя в очкастую бабку. Не исключено, что так на нее влияет отсутствие второй половинки.
Как писали "Дни.ру", Анджелина Джоли сильно сблизилась с рэпером The Weeknd, но он предпочел ей другую. Кроме того, экс-супруг актрисы Брэд Питт тоже переключился на красавицу помоложе.