Свисающий живот и впившийся купальник: в кого превратилась красотка из "Дома-2" после родов

Бывшая участница шоу "Дом-2" Катя Жужа шокировала фанатов новостями о прибавке в весе.

В конце сентября прошлого года звезда "Дома-2" Катя Жужа в третий раз стала матерью. Девушка смогла быстро восстановиться после родов, как и в предыдущие разы. Однако как выяснилось, за красивой инстаграммной картинкой скрывается нечто страшное.

В своем микроблоге Жужа выложила снимок, на котором предстала сразу после рождения ребенка. Девушка была в купальнике, так что любой мог разглядеть все изъяны ее фигур без прикрас.

33-летняя звезда "Дома-2" Катя Жужа набрала за беременность 20 килограммов. На кадрах было вино, что у девушки обвис живот после родов и остался лишний вес. Через месяц после родов вес остановился, и снизить его было уже невозможно. Отчаявшаяся звезда с ужасом рассказывала об этом поклонникам. По словам девушки, ее идеальный вес составляет 50 килограммов, у нее остались десять лишних.

Сейчас Катя Жужа смогла похудеть на 20 килограммов и вернуть себе идеальную фигуру. Однако она не намерена останавливаться и хочет сбросить еще четыре килограмма.

Напомним, Катя Жужа родила сына от мужа, автогонщика Артема Маркелова. Также у девушки есть дочь Николь от предыдущих отношений и еще один ребенок. Имя отца девочки она не разглашает.