Второй подбородок и штаны до ушей: Звезда "Дома-2" возненавидела свою беременность

Бывшая подруга Ксении Бородиной и звезда проекта "Дом-2" Катя Жужа не горит желанием производить на свет потомство. В сентябре 2021 года она стала матерью в третий раз, и теперь как огня боится увидеть положительный результат теста на беременность.
В период ожидания малыша Катя Жужа предостерегла себя от дальнейшего продолжения рода. На 38 неделе беременности она записала себя на видео, взвывая от условий жизни с огромным животом и мучительных неудобств.
Ролик звезда шоу "Дом-2" сняла специально для того, чтобы посмотреть его после родов и остерегаться зачатия. "Я не могу лежать, я не могу сидеть, я вся отекла", — посетовала в кадре Катя Жужа. Она отметила, что внешний вид испортил второй подбородок, шея приросла к плечам, а штаны натянулись до ушей.
Во время ненавистной беременности брюнетка призналась, что даже дома ей было крайне тяжело жить, а лечь в кровать для нее стало целым испытанием. "Это максимально отстойное состояние", — объявила знаменитость.
После демонстрации ролика экс-участница шоу "Дом-2" сообщила, что недавно чуть снова не встала на те же грабли. Катя Жужа стала подозревать, что ее яйцеклетку случайно оплодотворили. К счастью, тест на беременность не подтвердил пугающих опасений.