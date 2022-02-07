Разведенного Харламова засняли в обнимку с главной женщиной в его жизни

После развода с женой и слухов о расставании с новой девушкой Гарик Харламов удивил публику выходом в свет.

Знаменитый шоумен редко делится с публикой информацией о своей семье, снимков с родителями в его социальных сетях нет, а поклонники даже не знают, как выглядят мама и папа кумира. Поэтому недавняя публикация в "Инстаграме" приятно удивила фанатов.

Накануне Харламов отмечал важный праздник в его жизни – день рождения любимой мамы, поэтому решил сделать исключение и заснял видео, на котором засветилась главная женщина в его жизни. В ролике он рассказал о вечеринке в честь праздника, а потом позвал в кадр маму: женщина, примкнув к сыну, улыбнулась в камеру. О том, как прошло мероприятие, шоумен решил подробно не рассказывать, но, судя по видео, на торжество приехал Сосо Павлиашвили, чтобы исполнить свои песни и порадовать именинницу с гостями.

"У мамы день рождения! Мама! С днем рождения!", — цитирует слова Харламова "Пятый канал".

На кадрах видно, как прекрасно выглядит мама популярного юмориста, что не смогли не отметить и коллеги Харламова, которые при виде ролика с ее участием в общем чате принялись сыпать комплиментами. Например, комик Андрей Бебуришвили отметил, что женщина выглядит потрясающе и попросил передать ей его слова.