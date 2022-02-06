"Ноги ватные, воздуха не хватает": С Чеховой случилось страшное

Анфиса Чехова рассказала о пугающей ситуации.

Артистка часто делится личными историями в своем блоге. На этот раз Анфиса решила рассказать о том, как переживала панические атаки. Впервые приступ случился с ней в 24 года, когда она только начала работу на телевидении. "Закрываю глаза и как будто проваливаюсь в обморок! Голова кружится, ноги ватные, воздуха не хватает! Меня охватил животный ужас (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - вспомнила артистка.

Чехова рассказала, что сразу подумала о проблемах с сердцем и стала принимать препарат из маминой аптечки, позже сходила к врачу, который успокоил, что сердце в порядке. В итоге артистке поставили вегетососудистую дистонию, из-за которой и были панические атаки. Анфиса мучилась приступами 16 лет, но в итоге научилась с ними справляться.

Поклонники бурно отреагировали на важную тему и стали делиться своим опытом. "Тоже помню свои первые панические атаки, я так сильно начала задыхаться, что подумала, что умираю", "Очень хочу избавиться от ПА, они начались у меня после ковида, устала от этого", "У меня они 20 лет были. Пропали, как от мужа ушла. С тех пор не было ни одной. Триггер убрала из жизни", "Антидепрессанты как вариант. Ну и психотерапия грамотная", "Очень актуальная тема в данный период жизни для меня", "Анфиса, спасибо большое что поднимаете такие темы", – написали комментаторы.