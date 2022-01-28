"Никому не нужна": прикрывшая срам пеной Чехова поделилась мудростью

Российская телеведущая и блогер Анфиса Чехова активно ведет свой "Инстаграм" и часто дает поклонникам дельные советы. Для многих она является мощным мотиватором и жизненным ориентиром.
Чехова часто выкладывает свои философские мысли, с которыми фанаты соглашаются. На этот раз она вспомнила, как в начале карьеры многие не верили в нее. Ее просили быть скромнее и терпеливее, изменить свою внешность и не требовать большего. Но она не слушала чужих советов и вопреки всем стала популярной.
Несмотря на то, что многие, по словам 44-летней Анфисы Чеховой, не ставили и в грош ее талант и чувство стиля, умение писать стихи и красиво говорить, она доказала миру, что способна на многое.
"Меня часто убеждали: "Выше головы не прыгнешь!"; "Держись за него, а то останешься одна"; "Ты слишком умная, мужчины таких не любят"; "Без образования ты будешь никому не нужна", – написала Чехова.
Ведущая добавила, что главный двигатель на пути любого – мечты и стремление человека к цели. Анфиса Чехова прикрепила к публикации фото, на котором предстала в наполненной ванной с пеной.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анфиса Чехова напугала россиян депрессивными мыслями. Она заявила, что не хочет общаться с поклонниками и ей надоело вести активно соцсети.