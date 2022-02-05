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Шоу-бизнес
У разбитого корыта: Питт и Тесфайе наплевали на постаревшую Джоли

У разбитого корыта: Питт и Тесфайе наплевали на постаревшую Джоли

Предполагаемый возлюбленный Анджелины Джоли закрутил роман с молоденькой моделью.
прочитано 186 раз

46-летняя американская актриса кино, режиссер и сценарист, а также многодетная мать Анджелина Джоли для многих является примером для подражания. Помимо огромного творческого потенциала и душевной широты Джоли всегда отличалась невероятной силой духа. Не секрет, что она пережила операцию по удалению груди, так как у ее родственников в анамнезе был рак.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Мать пятерых детей Анджелина Джоли в 2013 году, сдав анализ, узнала о генетической предрасположенности к развитию рака молочных желез изз-за мутации генов BRCA1 и BRCA2. Рак был у ее матери и других членов семьи. Сама актриса признавалась, что решилась на операцию, так как просто хотела увидеть, как растут ее дети.

Несмотря на жизненные передряги, Джоли всегда оставалась улыбчивой и жизнерадостной женщиной. Однако недавно на нее свалилась еще одна беда.

В сети появились слухи о том, что Анджелина Джоли рассталась с молодым артистом The Weekend, настоящее имя которого Эйбел Тесфайе. По данным западных СМИ, артист променял Анджелину Джоли на подругу своей бывшей девушки Беллы Хадид, модель Саму Ханру.

Новая молодая девушка предполагаемого бывшего возлюбленного Анджелины Джоли является основательницей линии косметики. Впрочем, исполнительница главной роли фильма "Малефисента" не комментирует информацию, всячески открещиваясь от связи с артистом.

Поклонники в это время уже вовсю обсуждают незавидное положение постаревшей Анджелины Джоли, которая осталась у разбитого корыта. Ранее сообщалось, что Брэд Питт закрутил роман со своей соседкой — певицей и моделью Люкке Ли, хотя вполне мог бы воссоединиться с Джоли. Но актриса сама выбрала войну и таскала больше десяти лет своего бывшего мужа по судам.

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Фото: Massimo Insabato / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 5 февраля 2022, 02:40 Источник: Daly Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Невыносимо!": Анджелина Джоли взвыла из-за насилия

комментарии

Ответить:

Гость955228
Пожаловаться Ответить
У этой ведьмы Сила духа????? Трепет нервы бывшему из злости и обиды- и это признак силы духа, порядочности, воли, понимания???? Не смешите людей…..
1

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