Бородина столкнулась с тяжелыми последствиями "омикрона"

Недавно российская ведущая и блогер Ксения Бородина заразилась омикрон-штаммом коронавируса. Ведущая "Дома-2" призналась, что честно выполняла все рекомендации врачей и соблюдала постельный режим.
В своем "Инстаграм" Бородина показывала действенный рецепт противопростудного средства из лимона и имбиря. Казалось бы, болезнь миновала. Но не все так гладко, как хотелось бы.
Ксения Бородина рассказала, что после "омикрона" у нее начались странные последствия. Из-за проклятого коронавиурса у нее сбились биологические часы организма.
"Последствия после омикрона – бессонница! Я легла в 5 утра, встала в 14.05. Чуть не офигела, когда время на часах увидела", – рассказала Ксения Бородина.
Стоит отметить, что ведущая не сразу узнала о том, что у нее коронавирус. Сначала ПЦР-тест показал отрицательный результат. Потом у Бородиной началась сильная слабость и заболела голова. Ведущей делали капельницы, чтобы поскорее снять интоксикацию.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что блогер Виктория Боня обвинила Ксению Бородину в смертельной зависти к Ольге Бузовой. Она уверена, что у ведущей есть комплексы.