"Внимание!": доживающий свои дни Мартиросян сделал важное заявление

47-летний Гарик Мартиросян обратился к поклонникам со своей страницы в "Инстаграм".

Резидент Comedy Club поведал, что его ждет в ближайшем будущем. Примечательно, что не так давно комик вызвал у коллег недовольство. Речь о том, что Гарик Мартиросян не поддержал комика Идрака Мирзализаде, которого за неудачную шутку выслали из России. Это показалось ряду других юмористов неприемлемым.

Затем в окружении артиста начали строить предположения о том, почему звезда сторонится любых конфликтов. В результате актер Саша Малой неожиданно заявил, что сейчас телепродюсер доживает свою жизнь, и поэтому не хочет нарушать собственный покой. Он отметил, что Гарик Мартиросян давно выбрал комфортную и лишенную стресса жизнь.

Вскоре после этого знаменитость сняли в стенах больницы. Сам шоумен не комментирует слухи и домыслы. Он ведет активную творческую жизнь. Так, он анонсировал ближайший сольный концерт, который скоро состоится в Северной столице.

"Внимание! Быстрее покупайте билеты! Осталось недолго!", – цитирует Гарик Мартиросяна "ЭГ".

Как писали "Дни.ру", в последнее время общественность подозревает, что в семье Гарика Мартиросяна не все так гладко. Так, ходят слухи, что жена комика Жанна якобы хочет развестись с ним.

