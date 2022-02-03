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Шоу-бизнес
"Внимание!": доживающий свои дни Мартиросян сделал важное заявление

"Внимание!": доживающий свои дни Мартиросян сделал важное заявление

47-летний Гарик Мартиросян обратился к поклонникам со своей страницы в "Инстаграм".
прочитано 958 раз

Резидент Comedy Club поведал, что его ждет в ближайшем будущем. Примечательно, что не так давно комик вызвал у коллег недовольство. Речь о том, что Гарик Мартиросян не поддержал комика Идрака Мирзализаде, которого за неудачную шутку выслали из России. Это показалось ряду других юмористов неприемлемым.

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 Гарик Юрьевич Мартиросян

Гарик Юрьевич Мартиросян продюсер, шоумен, телеведущий, комедийный артист

Затем в окружении артиста начали строить предположения о том, почему звезда сторонится любых конфликтов. В результате актер Саша Малой неожиданно заявил, что сейчас телепродюсер доживает свою жизнь, и поэтому не хочет нарушать собственный покой. Он отметил, что Гарик Мартиросян давно выбрал комфортную и лишенную стресса жизнь.

Вскоре после этого знаменитость сняли в стенах больницы. Сам шоумен не комментирует слухи и домыслы. Он ведет активную творческую жизнь. Так, он анонсировал ближайший сольный концерт, который скоро состоится в Северной столице.

"Внимание! Быстрее покупайте билеты! Осталось недолго!", – цитирует Гарик Мартиросяна "ЭГ".

Как писали "Дни.ру", в последнее время общественность подозревает, что в семье Гарика Мартиросяна не все так гладко. Так, ходят слухи, что жена комика Жанна якобы хочет развестись с ним.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 09:55 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость952198
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валерия ты мразь!!!
Гость954558
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Следите за заголовками!!!
Гость951052
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О чем эта статьюшечка? Что ч прочитал? Мастера писания ни о чем и жевания пережеванного.
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