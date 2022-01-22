"Рыдаю": внешний вид доживающего свой век Мартиросяна всполошил народ

Гарик Мартиросян предстал в новом свете, что вызвало переполох в сети.

Жена звезды Comedy Club показала необычное видео с участием ее супруга. На нем комик предстал в качестве клиента салона красоты и примерил различные необычные стрижки. С помощью фотошопа его лицом заменили лица других людей.

Жена Мартиросяна написала под видео, что ее муж отрастил волосы, а потому она решила сменить ему имидж, подобрав странную стрижку. Также она предложила подписчикам проголосовать за новый образ.

Певица Алсу решила прокомментировать шуточное видео жены Мартиросяна. Так, она заявила, что Гарику эти прически не очень подходят, а ей вот можно было бы примерить. Алсу заявила, что ей бы подошло окрашивание "Полоски Адидас", и попросила Жанну сделать ей такое. Супруга Мартиросяна с радостью восприняла предложение певицы и даже написала, что уже выезжает. Также она в шутку добавила, что с некрасивой подругой веселее общаться.

Пользователям сети очень понравилось необычное преображение Гарика. Они принялись активно комментировать видео. "Рыдаю", "Ржунемогу! До слез", "Жанна, вы умеете рассмешить", "Очень смешно", – написали фолловеры.

Напомним, что в последнее время Мартиросяна критиковали его коллеги. Так, юморист Саша Малой заявил, что юморист доживает свой век, а потому не хочет влезать в различные темы, которые могли бы подкосить его благополучную жизнь.