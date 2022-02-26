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Шоу-бизнес
Тяжелобольной беременной жене шефа Ивлева потребовалась операция

Тяжелобольной беременной жене шефа Ивлева потребовалась операция

Константин Ивлев и Валерия Куденкова ждут первенца.
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Новая супруга шефа моложе его почти на 20 лет, вскоре счастливые супруги станут родителями совместного первенца. Сейчас у Валерии уже довольно внушительный срок беременности, однако до родов еще есть время. Недавно стало известно, что у девушки обнаружилась тяжелая болезнь – ей диагностировали сахарный диабет. Беременность дается Куденковой непросто, у нее обнаружили новый недуг.

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Валерии диагностировали частичное отслоение сетчатки глаза, это довольно распространенное осложнение при беременности. Девушка поделилась, что болезнь дала о себе знать из-за скачка давления на фоне стресса. Она рассказала, что новый недуг может грозить потерей зрения в будущем, если не сделать операцию. "Если поднимать ребенка, коляску, тяжелую сумку, то отслоение может продолжиться, и ситуация со здоровьем глаз усугубится", - поделилась Валерия.

Врачи рекомендуют жене шефа не тянуть с операцией, чтобы успеть до 32 недели беременности, когда вмешательство уже может быть опасным. "Эту процедуру проводят без наркоза, она безболезненная и не противопоказана беременным", – заверила Куденкова.

Ранее стало известно, что Константин и Валерия ждут дочку. Пара устроила традиционную вечеринку по определению пола ребенка, так называемую, "гендер-пати". Сначала молодая супруга решила пошутить на шефом и попросила положить в заветный шарик золотые блестки, чтобы растянуть интригу. В итоге, коржи в торте оказались розовыми, так будущий отец узнал, что ждет наследницу.

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Кадр youtube.com
Автор: 26 февраля 2022, 22:08 Источник: Папарацци ✓ Надежный источник
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