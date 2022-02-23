Овдовевшая Зудина заикнулась об изменах Табакову: Не упрекнул

Марина Зудина рассказала, как бы отнесся Олег Табаков к ее желанию уйти к другому мужчине.

Четыре года назад из жизни ушел Олег Табаков. Его жена тяжело переживала утрату и до сих пор не нашла нового избранника. По ее словам, она пока что не планирует вступать в новые отношения. Ведь с актером Зудина была по-настоящему счастлива. Она призналась, что с покойным супругом она испытывала эмоции, которые не каждая женщина может испытать.

Недавно в разговоре с журналистами она решила поднять довольно-таки откровенную тему. Так, Зудина порассуждала о том, как бы отреагировал Табаков на известие о желании супруги уйти к другому мужчине. Артистка сказала, что если бы она вновь сильно и откровенно влюбилась в другого человека, то она бы выбрала эти чувства. По ее мнению, покойный супруг не стал бы препятствовать этому, ведь он был человеком с большой буквы – великодушным и понимающим. "Он бы меня не упрекнул", – подытожила звезда.

Когда болезнь Табакова начала прогрессировать и актеру стало хуже, Зудина изо всех сил старалась поддерживать мужа. Она строго следила за его здоровьем, контролировала, чтобы супруг принимал необходимые лекарства. При этом, оглядываясь назад, женщина ни о чем не жалеет. Ведь для нее было счастьем ухаживать за возлюбленным.