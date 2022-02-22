"В старушечку превратилась": веселую вдову Зудину смачно приложили

Фанаты Марины Зудиной посчитали, что женщина состарилась из-за новой прически.

После смерти Олега Табакова Марина Зудина хоть и горевала, но не стала замыкаться в себе. Артистка продолжила сниматься в кино и посещать светские мероприятия. По словам актрисы, после кончины Олега Павловича у нее началась третья жизни. При этом она не скрывает, что была безумно счастлива в браке с актером. Только болезнь артиста омрачала их жизнь, поскольку он не мог всецело посвящать себя семье.

Несмотря на жизненные трудности, Зудина продолжает радоваться жизни. Недавно в свой "Инстаграм" она опубликовала кадры с прошедшей фотосессии. На фотографиях звезда позирует, улыбаясь во все тридцать два зуба, в лавандовом костюме, сидя на высоком стуле. Дополнили образ ярко-желтые туфли на шпильке. В качестве подписи к серии снимков актрисы выбрала цитату Омара Хайяма: "Сегодня нет времени. Завтра не будет сил. А послезавтра не будет нас...Ничего не откладывайте, живите сейчас!".

Поклонники тут же начали комментировать внешний вид Зудиной, задаривая ее комплиментами. "Прекрасный образ. Прекрасно сказано", "Сама элегантность", "Всегда классно и стильно выглядите", "Какая вы весенняя! Фиалка", "Милашечка такая", "Марина так держать! Жить полной жизнью", – написали фанаты.

Однако не всем понравился образ звезды. Некоторые посчитали, что прическа ей совершенно не подходит. "В старушечку превратилась с этой стрижкой", "Марина, с этой прической ты выглядишь "я у мамы дочурка". Что-нибудь посовременней для твоего возраста", – отметили пользователи сети.