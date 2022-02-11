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Шоу-бизнес
Замужняя Серябкина оригинальным способом распрощалась со всеми бывшими

Замужняя Серябкина оригинальным способом распрощалась со всеми бывшими

Ольга Серябкина в последнее время часто балует поклонников новыми хитами.
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Совсем недавно певица выпустила песню "Синий цвет твоей любви", которая вызвала у многих фанатов восторг, а сегодня Ольга Серябкина презентовала еще один трек под названием "Бывшие". Судя по всему, эту композицию тоже ждет успех – уж слишком актуальную тему затронула певица.

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По словам самой Серябкиной, новый трек посвящен любви к себе, которая крайне важна, однако поется там о бывших, с которыми звезда распрощалась. Все эти бывшие плохо говорят за спиной женщины, но исполнительницу это совсем не трогает – ей хорошо.

Фанаты Серябкиной принялись бурно обсуждать новый трек в комментариях в ее инстаграм-аккаунте. Многие поблагодарили артистку за еще один крутой хит и отметили, что песня очень актуальна: все бывшие именно так себя и ведут. Люди восприняли новый трек как оригинальный способ попрощаться сразу со всеми бывшими, будь то любовники или просто коллеги.

Действительно, самой Ольге Серябкиной никакие бывшие уже не нужны. Осенью 2020 года экс-солистка группы SEREBRO вышла замуж, а спустя год родила сына Луку. Теперь исполнительница счастлива со своим супругом Георгием Начкебия, а все, что было до замужества, осталось в далеком прошлом.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что черный малыш Ольги Серябкиной произвел фурор.

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 11 февраля 2022, 14:40 Источник: Инстаграм • Требует проверки
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