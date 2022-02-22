Зудина вышла на публику в свадебном платье

Некоторые считают, что карьера артистки пошла в гору после кончины ее супруга-режиссера. Марина Зудина будто вышла из-за его тени. Она вновь начала играть в кино и театре, а также посещать светские мероприятия.
Так, звезда появилась в спектакле Константина Богомолова "Идеальный муж". В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Марина Зудина разместила несколько роликов с поклонов. Артистка, улыбаясь, появилась перед зрителями в свадебном платье.
Рядом со знаменитостью оказались сразу два известных коллеги – Андрей Кравченко и Игорь Миркурбанов. Публика не смогла сдержать своего восхищения. Народ долго аплодировал актерам.
Напомним, Марина Зудина вышла замуж за Олега Табакова в 1995 году. У пары появились на свет сын Павел и дочь Мария. Режиссер умер весной 2018 года. Смерть артиста стала потрясением для россиян и его семьи.
Однако Марина Зудина старается жить в полную силу, занимая себя разными интересными проектами. Например, сейчас она участвует в популярном телешоу "Танцы со звездами", где соревнуется с коллегами по цеху в умении двигаться.