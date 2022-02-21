Овдовевшая Зудина получила смачную оплеуху от Цискаридзе: Организм испытывает стресс

Жизнь вдовы Олега Табакова полна интересными развлечениями. Например, сейчас она участвует в популярном телешоу "Танцы со звездами", где соревнуется с коллегами по цеху в умении двигаться.
К сожалению, последнее выступление Марины Зудиной и ее партнера Максима Петрова судей не порадовало, но больше всего критики поступило от профессионала в этом деле Николая Цискаридзе. Актриса вышла на сцену в игривом образе, облачившись в розовую юбку и яркий желтый топ. По окончании своего выступления пара была уверена, что отлично справилась с задачей, однако у Николая Максимовича на этот счет оказалось другое мнение. Он заметил, что дуэт подвели именно ошибки Марины Зудиной, которую даже не спасла поддержка профессионального танцора Петрова. По его мнению, вдова Табакова просто на просто не точно попадала в ритм. чем буквально и потащила пару на дно.
Тем не менее, актрису, еле сдерживающую. слезы, Цискаридзе все же поддержал, сказав, что прекрасно понимает, как сложно профессиональные танцы даются новичкам.
"Я прекрасно понимаю Марину, какой организм испытывает стресс. Это огромный объем, который взваливается на наших звезд-участников, но к сожалению такие правила", — с сочувствием сказал Николай Цискаридзе.