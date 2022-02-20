"Нельзя так": Билан публично отчитал своего малыша

Дима Билан поделился с поклонниками забавным роликом.

У артиста дома живет любимый домашний питомец – кот Соломон. Дима периодически публикует видео с участием своего малыша на радость поклонникам. В этот раз Билан показал, как любимец сидит у него на коленях и громко мурлычет. "Нельзя так, нельзя быть таким хорошим, люди не поймут", – отчитал питомца артист.

Кот Билана особенно любим его фанатами, все ролики с ним тут же разлетаются по Сети и набирают тысячи комментариев. Поклонники так бурно реагируют на Соломона, что Дима даже завел ему личный аккаунт в "Инстаграме". В нем регулярно появляются новые фото и видео с участием черного малыша артиста на радость фанатам четвероногого.

Ранее Дима Билан жестко пресек слухи о своей личной жизни. 14 февраля у артиста был концерт, после которого в Сети появилось видео с поцелуем Билана и блогерши Татарка FM. Диму тут же закидали вопросами о личной жизни и романе с артисткой, на что он довольно сурово отреагировал. "Разумеется мне есть с кем отметить 14 февраля, но вас это не касается!", – констатировал артист. Личная жизнь певца остается загадкой многие годы. После разрыва с моделью Леной Кулецкой он перестал распространяться о возлюбленных.