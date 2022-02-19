Себя извела: Зудина рассказала о мучениях

У вдовы Олега Табакова двое детей – сын Павел и дочь Мария. Младшей наследнице уже 15 лет, Марина часто показывает совместные фото с повзрослевшей девочкой в своем блоге. Теперь Зудина вспомнила о страданиях, которые пережила после рождения дочери. Из-за гормональных изменений у звезды "Содержанок" началась аллергия.
Марина рассказала, что сыпь была настолько заметно, что не спасала никакая косметика. На консультации врач сказал, что все должно пройти само, нужно просто подождать, не принимать лекарства и ограничиться диетой. "Так недели две мучилась, себя извела", – вспоминает Зудина.
В итоге аллергия не прошла, и артистка решила все-таки купить мазь и таблетки. Лечение сработало практически моментально, от неприятного недуга не осталось и следа. "Иногда нужно против правил сыграть, и выиграешь", – заключила Марина.
Ранее Марина Зудина прокомментировала допинговый скандал с фигуристкой Камилой Валиевой. Спортсменка – ровесница дочки Зудиной, поэтому для нее эта ситуация практически стала личной. Марина призвала всех причастных к скандалу вспомнить, что Валиева еще ребенок, который не играет в сложные игры и не готов к интригам. Она выразила огромное сочувствие юной фигуристке.