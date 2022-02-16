Ведущая "Танцев со звездами" раскрыла правду о скорбящей вдове Зудиной и "молодой" маме Мироновой

Участники и команда проекта в голос заявляют, что это сезон стал особенным. Ведущая шоу Дарья Златопольская рассказала, что именно трогает лично ее. По словам супруги первого заместителя директора ВГТРК, для многих участников проект про намного большее, чем просто возможность освоить непростую хореографию. Многие артисты, которые соревнуются за победу в этом сезоне, пришли туда для того, чтобы. Заново открыть себя.
Марина Зудина, по мнению Златопольской, с помощью "Танцев со звездами" начинает новую страницу в своей жизни. Вдова Олега Табакова до сих пор тяжело переживает утрату, стараясь найти отдушину в различных новых для себя занятиях. Также особая причина есть и у Марии Мироновой, уверена Дарья. Артистке 48 лет, она недавно стала мамой, с помощью шоу "Танцы со звездами" она пытается "вернуться к себе по-женски", отметила ведущая.
Немаловажный этап также проходит актриса Александра Ребенок, которой в детстве внушили, что танцевать она не сможет. Начинающая актриса Саша Ревенко думает уйти из профессии, но проект может изменить ее решение. "Команда "Танцев со звездами" становится свидетелем важных событий в жизни этих людей ", – заключила Златопольская.