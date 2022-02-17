"Родители точно не похвалят": вскрылся смертельный порок Газманова

Родиону Газманову – старшему сыну Олега Газманова – идет 41-й год. Он не замечен в скандалах, дебошах, пьянках. Но есть ли у него вообще хоть какие-то пороки?

"Вот кадр, за который родители точно не похвалят. Точнее, один из родителей", – предупредил певец подписчиков своей страницы в социальной сети "Инстаграм". И предстал с огромной сигарой, выпуская клубы дыма изо рта.

Вероятно, Родион говорил об отце, который этой пагубной привычки не одобрит – Газманов старший и на восьмом десятке лет остается спортивным, энергичным, бодрым.

Что же касается сына, то, хочется верить, что он оставит этот смертельный порок. Ведь каждый год в мире от курения умирает порядка 8 миллионов человек, из них почти миллион – пассивные курильщики, вынужденные вдыхать воздух с продуктами курения табака. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения.

Причем онкологические заболевания дыхательных органов у курильщиков лидируют в списке летальных исходов. Ведь поскольку табачный дым содержит канцерогенные соединения, которые стимулируют рост раковых клеток, то первыми под удар попадают именно легкие и вся дыхательная система курильщика. На втором месте – смерть от опухоли гортани в результате употребления табачных изделий. А из общего количества смертей из-за злокачественных образований в ротовой полости (47%), в пищеводе (51%), в щитовидной железе и в тканях мочевого пузыря (45%), примерно половина случаев произошла с людьми, выкуривавшими около пачки сигарет ежедневно.