Не Евгения Брик: настоящая фамилия умершей актрисы всплыла при отправке тела на родину

Сегодня решается вопрос об отправке тела умершей актрисы на родину. Дело это затратное и долгое. После проведения экспертизы в морге, которая подтвердила отсутствие насильственного характера смерти Евгении Брик, представители посольства должны оформить гербовое свидетельство о смерти. Потом сотрудники консульского отдела переводят документы на официальный язык принимающей стороны, заверяют их нотариально.
Как рассказали друзья семьи, чтобы доставить тело Брик в Москву, надо оформить множество бумаг. Здесь и письменное заявление на перевозку тела (обязательное требование Таможенного союза), и официальное разрешение на вывоз тела с пересечением государственной границы, и заверенное свидетельство, подтверждающее факт бальзамирования останков, и сертификат, свидетельствующие об отсутствии в транспортировочной капсуле посторонних предметов, и документ, подтверждающий правильную запайку гроба в соответствии с предписанными нормами и требованиями к перевозке. А в связи с ковидом, требуется и справка об отсутствии у покойной инфекционных заболеваний, способных передаваться другим людям даже после смерти носителя.
В документах, которые сейчас собирает вдовец Валерий Тодоровский, надо указать и все фамилии, которые когда-либо носила Евгения Брик. Оказалось, что от рождения она была Евгения Хиривская. А фамилию Брик актриса взяла на заре кинокарьеры в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик как сценический псевдоним. Но по документам она, как говорят, так и осталась Хиривской.