Не Евгения Брик: настоящая фамилия умершей актрисы всплыла при отправке тела на родину

Последние два года 40-летняя Евгения Брик с мужем 59-летним режиссером, продюсером Валерием Тодоровским и 12-летней дочерью Зоей жили в Лос-Анджелесе. Мало кто знал, что за океаном она борется с раком. 10 февраля в Америке сердце актрисы остановилось

прочитано 282 раза