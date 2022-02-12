Большое горе: сердобольная Кравец забирает дочь умершей от рака 40-летней Брик

Актриса Евгения Брик в последние годы жизни боролась с раком, но об этом знали только самые близкие. Поэтому кончина 40-летней звезды "Стиляг" и "Оттепели" стала шоком для коллег и поклонников. А ее 13-летней дочери Зое и вовсе долго боялись говорить о смерти...



Уход из жизни Евгении Брик потряс актрису и певицу Алену Кравец. "Мы с Женей почти ровесницы, – плачет она. – Хотя и не были знакомы коротко, но встречала ее на Московском кинофестивале, помню премьеры "Географ глобус пропил" и "Стиляги" и всегда восхищалась ее красотой, женственностью, нежностью".

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Особенно жаль Алене дочь так рано умершей актрисы – 13-летнюю Зою. "У меня самой тоже дочь-подросток. И я знаю, какими трудными бывают дети в таком возрасте, как важна мать в это переходное время взросления", – говорит Кравец.

Алена говорит, что готова пригласить девочку погостить на несколько дней, забрать к себе в шикарный особняк. "У меня большой дом, бассейн, ребенку в это тяжелое стрессовое время нужно уделить максимум заботы и внимания", – говорит Кравец.

Большое сердце Алены не позволяет ей не думать о горе 13-летней Зои. "Я готова участвовать в ее судьбе, помогать, заботиться, – пообещала Кравец. – Понимаю, что материнскую любовь ничто не заменит. Но хотя бы согреть я девочку смогу. Я же по первому образованию детский психолог, знаю, что сейчас происходит в душе в ребенка, поэтому и хочу помочь пережить эту страшную трагедию".